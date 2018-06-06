В Крыму собираются разработать концепцию Русского мира и спасти жителей Донбасса

Глава РК Сергей Аксёнов предложил разработать концепцию Русского мира и усовершенствовать миграционную политику России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», концепция будет основой для объединения друзей и союзников РФ.

Глава РК уверен, что стать центром Русского мира заслуживает именно полуостров, так как Крым на протяжении многих лет был оторван от России и почти 25 лет противостоял агрессивной украинизации и русофобии. «Мы смогли сохранить свою историю, свою идентичность, духовные, а также культурные ценности и отстояли свою свободу. Поэтому мы особенно остро ощущаем свою причастность к Русскому миру и свою ответственность за его судьбу, за восстановление его единства», – рассказал глава республики.

Он также отметил, что РФ необходим более осмысленный и менее формальный подход в вопросах реализации программ, связанных с переселением и обустройством соотечественников, но для этого концепция Русского мира должна найти своё отражение на законодательном уровне и получить всестороннюю поддержку государства.

«На реализацию этой концепции должны работать чиновники на всех уровнях, должна работать государственная машина. В противном случае в наших судах и дальше будут принимать решения о депортации защитников Русского мира под наши же рассуждения о единстве. А тысячи других соотечественников будут и дальше безуспешно пытаться получить российское гражданство, что является просто позорным», – заявил глава Аксёнов и напомнил о необходимости полной миграционной амнистии для жителей ДНР и ЛНР.

Симферополь, Анастасия Зук

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