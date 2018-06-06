«Крымэнерго» заплатит за пренебрежение к крымчанам

Антимонопольная служба Крыма (ФАС) опубликовала тексты сразу пяти решений о наложении штрафов на ГУП «Крымэнерго», виновное в совершении административных правонарушений,

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФАС пожаловались граждане, которые пытались подключить свои дома к электросетям. В договоре между этими частными лицами и «Крымэнерго», занимающим в данном вопросе монопольную позицию, были оговорены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению – шесть месяцев со дня заключения договора. Однако энергопоставляющая организация нарушила даже этот немалый срок.

В такой ситуации, согласно КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, за что может устанавливаться и применяться административный штраф.

За каждый из упомянутых случаев ФАС оштрафовала ГУП «Крымэнерго» на 100 тысяч рублей.

В решении ФАС особо отмечено: «В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении ГУП РК «Крымэнерго» к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права, а именно в отсутствии должного контроля за соблюдением ГУП РК «Крымэнерго» антимонопольного законодательства, следствием чего явилось ущемление прав и интересов заявителей».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.06.18

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