«Крымэнерго» заплатит за пренебрежение к крымчанам

Антимонопольная служба Крыма (ФАС) опубликовала тексты сразу пяти решений о наложении штрафов на ГУП «Крымэнерго», виновное в совершении административных правонарушений,
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФАС пожаловались граждане, которые пытались подключить свои дома к электросетям. В договоре между этими частными лицами и «Крымэнерго», занимающим в данном вопросе монопольную позицию, были оговорены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению – шесть месяцев со дня заключения договора. Однако энергопоставляющая организация нарушила даже этот немалый срок.
В такой ситуации, согласно КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, за что может устанавливаться и применяться административный штраф.
За каждый из упомянутых случаев ФАС оштрафовала ГУП «Крымэнерго» на 100 тысяч рублей.
В решении ФАС особо отмечено: «В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении ГУП РК «Крымэнерго» к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права, а именно в отсутствии должного контроля за соблюдением ГУП РК «Крымэнерго» антимонопольного законодательства, следствием чего явилось ущемление прав и интересов заявителей».
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 06.06.18
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