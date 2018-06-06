Любовь к жёсткому порно довела севастопольца до колонии

Житель Севастополя получил полтора года колонии за распространение в Интернете порнографических роликов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети мужчина на своей страничке разместил видеоролики с названиями «Кто способен на такое» и «Жесть». Севастополец не стал ограничивать доступ к данным видеофайлам.

Эксперты пришли к выводу, что видео для взрослых не только является порнографией, но и причиняет вред психологическому здоровью людей.

Суд квалифицировал действия подсудимого как публичную демонстрацию порнографических материалов и назначил ему полтора года лишения свободы. С учётом части неотбытого наказания за предыдущее преступление, мужчина пробудет в колонии общего режима 3 года и 3 месяца, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 06.06.18

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