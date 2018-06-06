На Крым обрушится шторм с долгожданными ливнями

В Крыму объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько часов и до конца суток на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер будет достигать 22 метров в секунду. Правда, дожди придут в Крым ненадолго, и уже завтра вернется летняя жара.

«Дождливо будет только сегодня, а завтра днём и в последующие дни без осадков, будет сухо и жарко. Так что пока засуха в Крыму продолжается, и когда пройдут следующие дожди – неизвестно», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Как сообщал «Новый День», в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, а также Советском районах полуострова засуха привела к чрезвычайной ситуации.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.06.18

Крымчане объявляют бойкот АЗС из-за стремительного роста цен на бензин. / Любовь к жёсткому порно довела севастопольца до колонии. / Нидерланды решили не наказывать Украину за гибель малайзийского «Боинга». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»