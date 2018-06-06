Депутат Верховной рады: крымский вопрос за скобками – все устали от Украины

На Украине осознали: Запад не хочет решать проблемы «Незалежной» и стремится сблизиться с РФ. Об этом заявил экс-руководитель администрации президента Украины времён Виктора Ющенко и депутат Верховной рады «Незалежной» Виктор Балога.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свои выводы политик обосновывает тем, что отношения между странами ЕС и Россией стали налаживаться. «Лидеры Германии и Франции с интервалом в несколько дней посетили Путина в России. Они от нас устали: от нашей политики и внутренней борьбы с коррупцией, и с развитием экономики, и с предоставлением условий для ведения бизнеса на Украине. Во всех сферах жизни мы пасем задних. Все обещания, которые мы давали западному миру, не были выполнены, потому от нас устали», – заявил Балога в эфире украинского телеканала.

По его мнению, отношение к России у мировых лидеров меняется, так как президент РФ выбрал иную тактику, нежели киевский режим. «Путин дождался, имел терпение, поддерживал контакты, скорее всего, в ближайшей перспективе реально вопрос Крыма будет за скобками, а вопрос Донбасса будет решаться на условиях России и Франции с Германией, а не на наших», – констатировал депутат.

В тоже время украинский дипломат Василий Филипчук отмечает: «Незалежной» стоит готовиться к тому, что антироссийские ограничения, введенные после воссоединения Крыма с РФ, в скором времени перестанут действовать. «Украину предупреждали, что санкции против РФ не могут быть вечными. Страны ЕС продемонстрировали свою позицию, но санкции не убивают… Россия не меняет своё поведение, – заявил эксперт. – Растет торговля с Францией, Германией и с Италией, Австрией – это все показатели того, что санкции всё меньше и меньше играют свою роль».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.06.18

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