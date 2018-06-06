Украинец призвал Эстонию не давать денег Киеву: всё равно украдут

Волонтёр Европейской волонтёрской службы (EVS) Владислав Ничков отправил письмо эстонскому президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не поддерживать финансово Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», молодой человек уверен, что деньги целесообразнее потратить на развитие Эстонии, а на Украине их всё равно украдут. «Воруют те, кто должен защищать страну от коррупции. Если пожертвовать им деньги, вы только наполните их карманы», – цитирует обращение украинца «Sputnik Эстония». Ничков уверен, что в ближайшее время от коррупции в стране избавиться не получится, а любая финансовая помощь пойдет на пополнение офшорных счетов, а также на отдых на Мальдивах украинского президента и предвыборные кампании приближенных к бюджету страны. При этом он подчеркивает, что нельзя доверять не только украинским властям, но и местным СМИ, так как часть из них принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, а остальным негласно запрещено критиковать «главнокомандующего» и команду.

«Я очень люблю свою родную Украину, и очень хотел бы жить в своей стране, но боюсь за свою жизнь и будущее. Мне больно смотреть, как моя страна погибает под управлением коррупционеров», – написал украинец.

Ничков отправил письмо 26 мая на электронный адрес, указанный на официальном сайте президента Эстонии, однако ответ пока не получил.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.06.18

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