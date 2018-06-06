Чиновники Керчи пытались сдать в аренду здание мэрии

Крымское управление ФАС отменило торги администрации Керчи на аренду земельного участка в районе аэропорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной стала жалоба на чиновников, которые при публикации извещения на официальном сайте с информацией о проведении торгов, указали ошибочные данные.

«В ходе рассмотрения жалобы установлено, что организатором торгов при публикации извещения на сайте torgi.gov.ru допущена техническая ошибка, а именно прикрепленная к извещению документация об аукционе содержит данные о нежилых помещениях, расположенных по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, что не соответствует предмету аукциона – земельному участку», – сообщили в управлении ФАС, добавив, что администрации было выписано предписание.

Примечательно, что по указанному службой адресу находится здание городской администрации, работники которой едва не сдали его в аренду, если бы не поступившая в ФАС жалоба. Кроме администрации, согласно данным правительственного портала, по адресу Кирова – 17 также находится местный горсовет.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 06.06.18

Украинец призвал Эстонию не давать денег Киеву: всё равно украдут. / Олега Николаева сняли с должности главы Корпорации развития Севастополя. / Депутат Верховной рады: крымский вопрос за скобками – все устали от Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»