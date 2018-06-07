Украине предложили обменять Крым на НАТО

Писатель Василий Шкляр, который по версии СБУ входить в список потенциальных жертв России вместе с Бабченко, отметил, что в Крым – это ментально чужая территория, там и в Донбассе живет много пророссийски настроенных людей, которые постоянно будут тянуть регионы в Россию, поэтому от них надо отказаться ради европейского будущего страны и вхождения в НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мнения в «Незалежной» разделились: одни – в основном молодые люди – считают, что Крым уже пожалел о своем выборе, так как после разрыва с Украиной превратился в мертвую землю – вода там закончилась, вся земля стала сплошным солончаком, а люди остались без средств к существованию, потому что теперь туда вообще не ездят туристы. А виноваты в отделении полуострова от «Незалежной» «всякие бабуси», которые всегда хотели вернуться к советскому прошлому.

Более старшие украинцы считают, что Крым не вернется, и виноваты в этом украинские чиновники, за 20 лет не сделавшие для Крыма ничего.

Некоторые уверены, что за 4 года Россия переселила в Крыма более 1 млн человек – все они работают на военных предприятиях и вряд ли просто так отдадут полуостров.

Футболист национальной сборной, игрок турецкого клуба «Кайсериспор» Артем Кравец считает, что Украине не стоит надеяться вернуться в Крым: «Никто на меня пусть не обижается, я в это вообще не лезу – в любом случае ты будешь где-то виноват. Я думаю, что вряд ли мы вернем Крым когда-то», – заявил футболист подчеркнув, что это его личное мнение.

Бывший участник так называемой АТО в Донбассе, ныне руководитель проекта Open Ukraine Александр Мединский подчеркнул, что Крым – это Украина, но народ имеет свое право высказать мнение и народ решил стать частью России. «Я уважаю их выбор, потому что серди этого народа живут мои близкие родственники. Как решить проблему? Для начала на Украине должны появиться нормальное правительство и президент».

Отметим, что в целом рядовые украинцы комментируют «крымский вопрос» неохотно и пойти и отбить его у России не призывают, надеясь, что все как-нибудь образуется само.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.06.18

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