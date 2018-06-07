Украина становится крайне заразной для соседей

В течение недели с 29 мая по 5 июня на Украине заболели корью 1 тысяча 132 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала года диагноз «корь» поставлен 19 тысячам 249 больным, среди них более 11 тысяч детей.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, чаще всего заражаются жители Западной Украины, а также Киева и Одесской области.

От осложнений умерли семеро детей и четверо взрослых.

Еще одна серьезная проблема – ботулизм. Министерство здравоохранения просит международное сообщество предоставить Украине сыворотку против этого заболевания в качестве гуманитарной помощи.

«С 2014 года на Украине сыворотка отсутствует. В конце октября прошлого года Международный Комитет Красного Креста доставил 150 доз иммуноглобулина, – сообщили в Минздраве. – Между тем, с начала 2018 года зафиксировано 39 случаев заболевания ботулизмом, в результате которых отравились 45 человек, 4 человека умерли».

Напомним, ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Причиной чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже – овощей. Потенциально опасными являются все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом.

Ботулизм может привести к тяжелым последствиям. В то же время, ботулизма в большинстве случаев можно избежать, придерживаясь простых пищевых правил.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.06.18

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