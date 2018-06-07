Киев официально предложил Москве произвести обмен пленными

Киев передал Москве список имен 23 российских граждан, находящихся в украинских тюрьмах, с просьбой рассмотреть вопрос их обмена на заключенных-украинцев в России. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она утверждает, что список уже направлялся в Москву, но российская сторона отрицает, что получала соответствующие предложения от Киева. «Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля. Также прошу МИД Украины еще раз официально продублировать это письмо и предложение в МИД РФ», – написала Геращенко в Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле Киев предложил обменять 20 заключенных россиян на украинцев. В середине мая Украина потребовала освободить 24 своих граждан из мест заключения в России. Кроме того, Киев указал, что в Крыму незаконно удерживаются еще 40 украинцев, отмечает РБК.

В Москве заявляют, что осужденные в России украинцы не признаются пленными или удерживаемыми лицами, как об этом говорит Киев.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.06.18

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