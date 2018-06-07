В НАТО развеяли миф о российской агрессии против Украины

В НАТО развеяли миф, упорно навязываемый Украиной, о готовящейся российской агрессии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший генсек НАТО, внештатный советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен заявил, что российские войска могут занять всю территорию Украины за несколько дней.

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию», – цитирует Расмуссена в интервью Die Welt.

По его словам, в НАТО лучшим способом поддержания мира является политика сдерживания потенциального противника, а Россия всегда может присоединиться к альянсу при соблюдении необходимых критериев.

Напомним, что Украине регулярно пытается устроить истерику, заявляя о готовящемся нападении России. Но если раньше власти «Незалежной» даже не трудились объяснять, зачем России украинская территория, списывая все на «агрессивный характер» русских, то теперь начали появляться и прагматичные версии: например, Россия может напасть, чтобы забрать у Украины Северо-Крымский канал.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.06.18

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