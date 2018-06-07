В Крыму будут штрафовать эвакуаторщиков

В Крыму эвакуаторщики будут платить штрафы за неправильную эвакуацию. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», после жалоб крымчан на работу специализированных организаций парламент республики внёс изменения в закон «Об административных правонарушениях в РК».

«В первом квартале 2018 года поступило шесть обращений граждан, в которых обжалуются действия специализированных организаций, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных средств. В обращениях указывалось на нарушение порядка предоставления услуг по перемещению задержанных автомобилей со стороны ООО «Единая служба эвакуации», ООО «Автоспас», МУП «Гортранссервис». В том числе были сообщения о ненадлежащем составлении актов приёма-передачи транспортных средств, неуказании в актах возврата полной информации, о длинных очередях для оплаты услуг по перемещению автомобилей и так далее», – пояснили в прокуратуре Крыма.

Теперь за нарушение правил эвакуации, хранения и возврата автомобилей, а также за нарушение ведения учет установлены штрафы до 10 тысяч рублей должностных лиц, а для юридических лиц – до 20 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется дороже: для должностных лиц от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.06.18

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