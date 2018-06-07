В Симферополе по ДНК отыскали мать, убившую младенца

Крымчанка бросила умирать своего новорожденного ребенка.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, 30 декабря прошлого года на берегу реки в Симферопольском районе прохожие обнаружили мертвого младенца.

На поиски его матери правоохранителям понадобилось 5 месяцев и более 30 молекулярно-генетических экспертиз для установления личности женщины.

В результате убийцей оказалась 37-летняя местная жительница. Родив ребенка, она просто оставила его умирать на холоде неподалеку от своего дома.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до четырех лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 07.06.18

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