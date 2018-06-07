В Севастополе зреет социальный бунт: городу грозит транспортный коллапс

На подъездах к Севастополю ограничили скорость движения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города ввёл на подъездах к Севастополю со стороны Ялты и Бахчисарая ограничение скорости от 20 до 50 километров в час. В городе скорость движения теперь ограничена до 40 километров в час.

По официальной версии, скорость снижена в рамках реализации «концепции нулевой смертности на дорогах». Между тем, эксперты отмечают, что действия чиновников не обоснованы и противоречат законодательству. Председатель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин готовит заявление в прокуратуру с требованием отменить «черепашьи» заезды. Он отмечает, что даже с ГИБДД вопросы по ограничению скорости не согласовывались.

«В законодательстве четко оговариваются условия понижения скорости, и там нет такого пожелания, как предотвращение дорожных происшествий с целью снизить уровень смертности на дорогах. Здесь идёт прямое нарушение прав граждан на свободное передвижения. Если мне положено ездить в черте города 60 километров в час, то я могу ездить на этой скорости», – рассказал РИА «Новый День» Мишин.

Эксперт считает, что работа департамента транспорта Севастополя больше схожа с вредительством. «Всё, что они делают, лишь усугубляет ситуацию на дорогах города. В городе и так напряженная ситуация из-за камер на дорогах, а департамент своими решениями с ограничением скорости только усугубляет положение. Я так понимаю, что скоро может произойти социальный взрыв: водители выйдут на дороги с требованием привести движение в нормальный вид. У нас город, благодаря департаменту транспорта, стоит сегодня и это исключительно из-за их действий! Я и те, кого я спрашиваю, за последние два года не могут выделить, что-то полезное, сделанное департаментом транспорта», – заключил Мишин.

Активно комментируют в социальных сетях нововведения горожане. Одни предполагают, что черепашьи заезды на серпантине со скоростью 20 километров в час усугубят экологическую ситуацию в регионе. Другие считают, что ограничения введены, чтобы пополнить карманы владельцев севастопольских камер фиксации и заправок. Представителей местной туристической отрасли пугает, что отдыхающие попросту побояться ехать в «такой» Севастополь: «Или не поедут вообще, или же оплатят кучу штрафов, ведь у нас на дорогах сотни камер. Боюсь, что сезон провален. Такой Севастополь туристам не нужен».

«Как можно в городе, который в 2 раза увеличивает автомобильный поток во время сезона, где сегодня одновременно ремонтируется несколько ключевых дорог, так ограничить скорость автомобилей? А, может быть, все гораздо банальнее – водители «приловчились» под сотни видеокамер (непонятно зачем столько-то) и стали платить меньше штрафов, а кто-то теряет из-за этого деньги? И решили, что народ все стерпит, прикрывшись словом «сокращение количества ДТП»? Значит, вскоре для безопасности ночных прогулок введут комендантский час? А для профилактики солнечных ожогов запретят появляться на море днем?», – сокрушается в Фейсбуке депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Стоит отметить, что к «переменам» от департамента транспорта не могут приловчиться не только горожане, но и даже сотрудники ГИБДД: «Что-то надоели эти «больные на голову». По городу ездишь уже как по минному полю – за ночь меняют разметку и знаки. Гаишники иногда не в курсе, что знаки перенесли».

Судя по большинству гневных комментариев, горожане действительно готовы перекрыть дороги: «А давайте устроим восстание?», «Это ад и с этим надо покончить».

Симферополь, Анастасия Зук

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