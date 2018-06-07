Колдунья из Ростова «сняла» с жительницы Ялты порчу и 350 тысяч рублей

Мошенница из Ростова пойдёт под суд за оказание колдовских услуг крымчанке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в ноябре прошлого года пенсионерка передала жительнице Ростовской области 350 тысяч рублей, чтобы та провела обряд по снятию порчи. Однако ожидаемого эффекта не последовало.

В отношении «колдуньи» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд, сообщили в прокуратуре Крыма.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 07.06.18

Украинки или шведки? Соцсети подняли шум в связи с «жовто-блакитным» нарядом ведущих на прямой линии Путина. / В Севастополе зреет социальный бунт: городу грозит транспортный коллапс. / В Симферополе по ДНК отыскали мать, убившую младенца. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»