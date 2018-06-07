В Раде хотят восстановления военно-политических связей с РФ

На Украине призвали пока восстановить отношения с РФ – пока не поздно. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады Евгений Балицкий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», политик настаивает на необходимости переговоров между Киевом и Москвой. «С Россией мы вынуждены будем садиться за стол переговоров и договариваться, и это надо делать чем быстрее, тем лучше. Потому что у нас огромная граница. Мы должны восстановить экономические связи, мы должны восстановить военно-политические связи, прекратить войну, разобраться с Донбассом и вернуть его на тех условиях, на которых это будет возможно, но вернуть его», – рассказал Балицкий в эфире украинского телеканала. При этом он отмечает, что нынешнее правительство не способно и не хочет налаживать отношения между странами. По словам Балицкого, пока страной руководит действующая власть, война на юго-востоке Украины будет продолжаться.

«Наша ключевая задача – смена власти. Придут новые люди и будут договариваться. Мы остановим войну, потому что эти останавливать войну не хотят. Этот парламент полностью дискредитировал себя. Он пришел для разрушения страны на войне, на горящих покрышках. И сегодня там много идиотов, которые прошли у нас в парламент, людей без образования, людей абсолютно далеких от понимания. Роспуск парламента – это очередное потрясение для нашей страны, но возможно, что это будет иметь и позитивные моменты», – заключил депутат.

Напомним, киевский режим, находящийся у власти, делает всё, чтобы разорвать отношения с РФ.

Как сообщал «Новый День», Украина в марте официально разорвала экономические отношения с РФ. Эксперты предупреждали, что расторжение договоренностей, подписанных в 2011 году, не навредит России, а только отразится на экономике «Незалежной», но это не повлияло на решение Киева.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.06.18

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