На пути к «загробной жизни»: в Крыму пояснили сложность обучения детей в школах

Крымские педагоги рассказали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться при обучении детей в школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из основных причин того, почему детям трудно учиться, специалисты называют специфику учебных программ. Которые, зачастую, не адекватны возможностям детей.

«Большие программы и требования. Значительная часть времени уходит на домашние задания по каждому предмету – это перегрузка. А перегрузка – это снижение внимания, снижение возможностей памяти. И как следствие – трудно учиться», – уверена директор МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» Наталья Трещева.

По ее мнению, не всегда и сами учителя в своих подходах к обучению ориентированы на современных детей, и используют старые методики. Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) Селиме Хаирова считает, что нынешний формат программ не соответствует сегодняшним детям и их психике. Из-за того, что использование гаджетов стало нормой для школьников, у них выработались свои способы освоения мира, под которые и должна быть подстроена система передачи знаний.

Еще одной проблемой в обучении школьников доктор психологических наук, первый проректор КИПУ Анжелика Лучинкина назвала отсутствие мотивации у детей. По ее мнению, часто дети не понимают, зачем им нужно учиться, что и приводит к их неуспеваемости. Селиме Хаирова считает, что не последнюю роль в этом играет так называемый социальный инфантилизм, который зачастую наблюдают у современных детей.

«Сегодняшний ребенок не может включиться в трудовую деятельность взрослых, пока не окончит университет, или, по крайней мере, училище. Поэтому до этих пор они все еще остаются детьми, которых обеспечивают родители. И у них действительно не формируется мотив – трудовой или практический полезный. Для пятиклассника будущая перспектива трудоустройства как загробная жизнь, о которой он еще не думает», – заверила Селиме Хаирова.

По словам Натальи Трещевой, законодательством предусматривается, что за воспитание детей ответственны родители. Но в учебных заведениях понимают, что на деле это не так.

«Родители своих детей практически не видят. Только вечером, может быть, между приготовлением пищи. Единственные взрослые люди с кем реально общаются дети – учителя. Хороший учитель делает это с удовольствием. Поэтому все-таки ответственность, не по закону, а настоящую, за воспитание ребенка несет учитель», – считает директор школы-гимназии.

Трещева рассказала об эксперименте, который проводится в ее учебном заведении. Поскольку именно школы должны создавать подходящую среду для реализации способностей детей, в школе-гимназии №10 сделали дифференцированные пятые классы, куда набирают детей по склонностям и интересам, выявленным в четвертых классах.

«Эффект оказался неожиданным. У нас резко увеличилось количество отличников, практически исчезли трудные дети – потому что они находятся в среде с общими интересами. Это очень мотивирует на учебу», – рассказала Трещева, пояснив, что даже при одинаковых программах, форма подачи материала в каждом классе может быть разная.

Эффективность эксперимента подтвердили в КИПУ. Он был представлен на международном форуме в Санкт-Петербурге, и заинтересовал учебные заведения не только России, но и Казахстана и Болгарии.

А вот чрезмерной нагрузки из-за большого количества уроков, как уверяет Трещева, в школах нет. В то же время, проблемой называют вынужденное обучение детей в несколько смен. Среди причин – большая миграция с материковой части России, откуда в Крым приезжают родители с детьми, а также рост рождаемости.

«Большинство школ работает в несколько смен. Детей очень много. И здесь вопрос – либо классы по 46 человек, либо 2 смены», – пояснила Трещева.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.06.18

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