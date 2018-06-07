Одним ловким аргументом: чиновники Севастополя вдвое сократили количество пляжей

В Севастополе из реестра исчезли 15 пляжей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году в севастопольском реестре было 46 пляжей, однако в этом году их количество сократилось до 31, ещё три ведомственных пляжа собираются включить в список.

Потерю прибрежных территорий чиновники объяснили неким объединением: «Мы уменьшили количество пляжей, так как объединили ряд территорий», – заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Он также признал, что еще несколько пляжей до сих пор не введены в эксплуатацию.

«У нас цифры не могут так «скакать», – отреагировал Овсянников и поручил составить «единый перечень всех пляжей города».

Общественники связывают потерю пляжных территорий с очередной «халтурой неместных чиновников»: «У нас чехарда чиновников, люди постоянно меняются. Большинство, кто занимает руководящие посты, – это приезжие, а для того чтобы понимать город, знать сколько пляжей, надо их пройти пешком, и тогда можно только ориентироваться в их количестве и качестве», – рассказала РИА «Новый День» соавтор общественной инициативы «Наш Севастополь» и член Общественной палаты Севастополя Ольга Дронова.

Она также отметила, что чиновники пускают пыль в глаза и элементарно врут о проверках пляжей. «Это было враньё, когда Беркович (директор Департамента общественных коммуникаций Севастополя – прим. НД) заявил, что 90% пляжей готовы к сезону и их якобы промониторили общественники. Если бы «Севпарки» проверили пляжи, то они бы отразили эту информацию на своём сайте, а, во вторых, это заняло бы очень много времени. Соответственно, мы ещё раз уличили во лжи высокопоставленного чиновника – директора департамента общественных коммуникаций, который открыто врёт на заседании правительства севастопольцам и своему руководству», – заключила общественница.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 07.06.18

На пути к «загробной жизни»: в Крыму пояснили сложность обучения детей в школах. / Аксёнов: В Крыму началось очищение власти от коррупционной скверны. / В Раде хотят восстановления военно-политических связей с РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»