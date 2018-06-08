В Крыму выловили всю разрешенную рыбу и креветок

До конца года крымчанам не стоит ждать рыбного изобилия на торговых прилавках. Разве что хамса порадует их с наступлением осенней путины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Азово-Черноморское территориальное управление Федерального управления по рыболовству (Ростов-на-Дону) напоминает рыболовным предприятиям, что рекомендованные объемы добычи (вылова) некоторых биологических ресурсов, установленных на 2018 год, уже исчерпаны.

Так, еще к середине марта в Азовском море на 100% освоен объем вылова пиленгаса, а к маю – леща, в апреле – камбалы-калкана и креветки черноморской в Черном море.

Следует пояснить, что эти продукты весьма популярны: креветка черноморская – это те самые рачки, которых предлагают шумные продавцы на крымских пляжах, а турецкие мужчины приезжают в Ялту в поисках не только сексуальных радостей, но и для того, чтобы поесть в ялтинских ресторанах жареную камбалу (у турецкого берега она не водится).

На 25 апреля текущего года (когда начал действовать нерестовый запрет) рыбопромысловыми предприятиями Крыма и Севастополя уже добыто 228 тонн калкана, превышение по освоению этой ценной промысловой рыбы составило 33%, сообщает управление по рыболовству. В прошлом году на эту дату выловлено 171 тонны калкана.

В 1960-е годы добыча калкана у берегов Крыма составляла 2-3 тыс. тонн в год. С середины 70-х годов её запасы стали сокращаться, и в 1986 году промысел этого вида рыбы был запрещён по причине почти полного исчезновения.

Если рыбаки последуют рекомендациям чиновников, то летом желающие поесть местной рыбки будут довольствоваться ставридкой, барабулей, бычками. Хамса пойдет осенью.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.06.18

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