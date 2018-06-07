В FIFA проигнорировали запрос по открытию в Крыму фан-зон к ЧМ-2018

В FIFA проигнорировали обращение властей Крыма по открытию фан-зон на время чемпионата мира по футболу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в структуры FIFA направляло запрос и Федеральное агентство по туризму, но он также остался без официальной реакции.
«Такая своеобразная позиция – нет ни отказа, ни ответа. Придраться вроде бы не к чему, но по сути это есть запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу. Это абсолютно несправедливо», – цитирует министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко «Р-Спорт».
При этом он допустил, что FIFA может направить официальное разрешение в последний момент.
«Мы, конечно, сохраняем еще надежду, но осталась неделя, а неофициальная трансляция – это не наш метод, и подлежит целому ряду штрафных санкций и чревата и для Крыма, и для российского футбола, и в целом для проведения чемпионата мира», – заявил министр.
Напомним, в начале года президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил о разрешении FIFA на трансляцию матчей в Крыму, которое в Международной федерации футбола озвучили устно и неофициально. Планировалось, что фан-зоны будут в Симферополе и Севастополе. После этого, в середине мая, Ветоха объявил о том, что в Крыму фан-зоны «практически нереально сделать» из-за большого количества ограничений и требований.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 07.06.18
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