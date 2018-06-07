«Они нам не чужие»: в России упростят получение гражданства для соотечественников

В России должно быть упрощено законодательство для тех соотечественников, которые хотят стать российскими гражданами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом во время прямой линии заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос беженцев с юго-востока Украины, которые 4 года не могут получить российское гражданство и официально устроиться на работу.

«Я считаю украинцев и русских практически одним народом. Мне неловко слушать, что до сих пор существуют проблемы с трудоустройством и гражданством, ведь я уже акцентировал внимание миграционной службы на этом. Я еще раз говорю министру МВД, что нужно решить проблемы, которые могут касаться ведомства»,– заявил Путин, отмечая, что есть законопроекты, направленные на либерализацию законодательства в этом вопросе, но они «почему-то до сих не приняты».

По мнению президента, предоставлять российское гражданство нужно, «прежде всего, тем, кто считает себя частью русского мира, говорит на русском языке, вне зависимости от национальности и вероисповедания».

«У нас к 2032 году количество женщин детородного возраста сократится на 25%. И мы тут ничего не можем сделать. Это результат демографического провала 90-х годов. Это очень серьезная экономическая проблема», – рассказал глава российского государства, подчеркнув, что частично решить вопрос сокращения населения страны можно за счет соотечественников из сопредельных государств.

Отметим, что во время 16-й по счету прямой линии, продолжавшейся почти 4,5 часа, Владимир Путин ответил на 70 вопросов россиян из более чем 2 миллионов 600 тысяч, поступивших в адрес президента.

Москва, Галия Шакирова

Москва. Другие новости 07.06.18

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