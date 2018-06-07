Жертвы обмана: судебные приставы в Крыму заманивают должников на свидания

В крымском управлении ФССП рассказали о новом методе поимки неплательщиков алиментов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебные приставы ведут «фейковые» аккаунты в социальных сетях, прикидываясь девушками, и назначают должникам свидания. По информации пресс-службы управления, подобные знакомства в интернете уже помогли задержать одного неплательщика в городе Саки.

Как сообщают в службе, должник долгое время не выплачивал алименты на содержание сына, в отделе судебных приставов не появлялся, и был объявлен в розыск, так как не проживал по месту регистрации.

Сотрудник регионального отдела ФССП нашел аккаунт неплательщика в соцсетях, и от имени девушки, предложил встретиться. При этом местом для свидания было выбрано кафе, расположенное в нескольких сотнях метров от отдела.

«В указанное время должник явился на встречу с прекрасной дамой, но был задержан судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов и доставлен в отдел», – сообщили в пресс-службе управления.

Мужчине вручили требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, и предупредили об административной и уголовной ответственности.

Саки, Леонид Маковецкий

Саки. Другие новости 07.06.18

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