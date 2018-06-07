В школах Крыма некому работать

В Крыму сложилась тяжелая ситуация с педагогическими кадрами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в школах не хватает учителей, а новые специалисты, устраивающиеся на работу в образовательные учреждения, не всегда соответствуют всем требованиям.

По словам директора МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» Натальи Трещевой, бывает так, что в сельских школах один учитель вынужден вести несколько предметов, не являясь при этом специалистом в данных областях. Проблема дефицита кадров сложилась не только в отдаленных районах Крыма, но и в столице республике. Ситуацию с нехваткой в Симферополе учителей математики, информатики, а также иностранных языков Трещева описала как «катастрофическую».

«Пока у нас не будет замечательного позитивного образа учителя, подкрепленного хорошей заработной платой, эта ситуация будет сохраняться. Потому что сегодня в школы, к сожалению, идут не всегда лучшие. И если у кого-то есть выбор – не всегда выбирают школу. Потому что как-то иногда стыдно сказать, что «я учитель»: образ Снежаны Денисовны (персонаж скетч-шоу «Наша Russia», учитель начальных классов в элитной школе – прим. «НД») у всех на экране», – пояснила Трещева.

Доктор психологических наук, первый проректор КИПУ Анжелика Лучинкина также признала проблему с уровнем заработной платы учителей. При этом считает, что многие хорошие педагоги работают, в первую очередь, руководствуясь альтруистическими мотивами.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) Селиме Хаирова еще одной проблемой в работе учителей назвала бумажную волокиту.

«Мне не раз приходилось слышать, как педагоги сетуют, что они заняты не столько детьми, сколько писаниной. Это проблема в очень многих структурах – школах, медицинских заведениях. Когда писанина вытесняет работу с объектом этой работы», – сказала Хаирова.

Между тем Трещева отметила падение уровня подготовки будущих абитуриентов в школах. При этом многие школьники, демонстрирующие успехи в обучении, предпочитают уезжать на материковую Россию и поступать в ВУЗы именно там.

«Это неправильно. Так не должно быть, но они уезжают. По остаточному принципу формируются абитуриенты для крымских ВУЗов», – сказала Трещева.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.06.18

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