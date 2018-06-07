Эксперт: Из-за разных образовательных программ у школьников могут возникнуть сложности со сдачей госэкзамена

Разные учебные программы в каждом образовательном учреждении создают сложности в обучении школьников и даже могут повлиять на результаты сдачи государственного экзамена. Об этом РИА «Новый День» сообщила директор МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» Симферополя Наталья Трещева.

Она охарактеризовала проблему как общероссийскую и государственную.

«Сегодня ситуация такова, что две соседние школы могут обучать по совершенно разным программам. Причем они не будут стыковаться ни по годам, ни по изучаемому материалу. Переход из школы в школу – это катастрофа», – считает Трещева.

По ее словам, переход на единую образовательную программу обсуждался в профильном федеральном министерстве. Похожий подход к обучению с единой программой был в Крыму в советский и украинский периоды: «Была единая программа, единые учебники. Переход из школы в школу и требования ВНО (экзамены для поступления в ВУЗы на Украине – прим. «НД») всё коррелировало», – рассказала директор школы-гимназии.

Вместе с тем Трещева отметила, что с воссоединением Крыма с Россией многие школы в Крыму были модернизированы.

«Появились деньги в школах. Сегодня мы можем тратить их на создание современной образовательной среды. Постепенно ситуация улучшается», – сообщила руководитель учреждения, предположив, что подобные условия были созданы в больше чем в половине школ республике.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.06.18

Желто-синий день: шведы дали добро на «Северный поток 2». / СБУ не смогла доказать вину капитана крымского сейнера «Норд» и продлила следствие. / В школах Крыма некому работать. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»