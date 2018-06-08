На Украине открыли тайну Крымского моста

На Украине выдвинули очередную версию предназначения Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала заявлялось: мост строят для того, чтобы обанкротить порты Украины в Азовском море, перекрыв к ним доступ судам океанского класса. Потом предположили, что Россия готовит себе пути к отступлению – по мосту будет проще и быстрее вернуться на материк, когда Украина вернет полуостров себе.

Теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что мост нужен для укрепления военного потенциала в Крыму и создания мощной военной инфраструктуры вдоль украинской границы.

«Что очень опасно – возведение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент», – цитирует Турчинова УНИАН.

Отметим, мост так беспокоит Украину, что там то и дело предлагают «как-нибудь его взорвать» или «как-нибудь забрать себе».

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подобные комментарии и предложения маразматическими и не стоящими внимания.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.06.18

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