Крымчан ждет самая короткая в году рабочая неделя

После очередной рабочей субботы – 9 июня крымчан ждет самая короткая в году трудовая неделя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из следующей календарной семидневки рабочими будут всего 2 дня. Закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», принятый Госсоветом РК в 2014 году, позволяет устанавливать выходные в Крыму на православные и мусульманские праздники. В текущем году в связи с празднованием Ораза-Байрама выходным объявлена пятница, 15 июня. А в понедельник и вторник полуостров будет отдыхать со всей Россией в связи с празднованием 12 июня Дня России (выходной с 9 июня перенесен на 11-е).

Таким образом, на следующей неделе крымчан, трудящимся по стандартному графику, предстоит отработать всего 2 дня – среду, 13 июня, и четверг, 14 июня.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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