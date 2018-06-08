Киев продался Западу за безвиз, а «разгребать» предлагают России

Западные кураторы Киева не будут останавливать порошенковский режим, а спасать Украину надо. Об этом заявила известная украинская правозащитница Татьяна Монтян.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», киевлянка раскритиковала власти РФ за то, что те в своё время признали «порошенковский» режим, пришедший после майдана.

«Россия с самого начала не должна была признавать их, а раз уже признали, то теперь надо подумать, как красиво откатить, извиниться перед украинцами за то, что признали эту свору, и с этого как-то начать, потому что всё равно вмешиваться придётся. Если Россия претендует на то, что она великая держава, что она один из центров противостояния и позволять каким-то англосаксам гулять у себя на границе, устраивать здесь (на Украине – прим. НД) беспредел и гражданскую войну и ещё и Россию обвинять – это когда-нибудь придётся разруливать и чем раньше, тем лучше, – заявила Монтян в интервью изданию «Украина. ру».

В тоже время она отмечает, что Россия, в отличие от Запада, никогда не стремилась контролировать Украину, а мнения, звучащие с киевских трибун, куплены. «Посмотрите на Найема, Лещенко – они продадутся любому, кто им больше заплатит. Здесь валом нормальных людей, которые прекрасно понимают, что с Россией надо жить в мире и дружбе и вместе мочить англосаксов, но таких людей Россия не искала, деньги не вкладывала, никакой работы не вела, в то время как англосаксы гуляли здесь, как по Бродвею. Теперь сидят и гавкают на Россию», – негодует украинка.

По её словам, западные кураторы не станут выступать против действующего киевского режима, так как именно Запад и дал им возможность управлять Украиной. При этом она напоминает, что украинцы после госпереворота, который устроили заокеанские спонсоры, ничего не получили взамен, кроме безвиза. «В стране ничего хорошего не произошло. Что с визами, сто без виз кто ездил, тот и будет ездить, а у кого нет денег на Европу, те никуда и не поедут. Облегчение настолько минимальное, что, извините, ради какого-то безвиза расхреначить страну – обмен неэквивалентный, тем более, что кроме безвиза нечего вспомнить», – рассказала киевлянка.

Монтян считает, что и Россия в ближайшее время не будет выручать соседей, так как сконцентрирована на успешном проведении Чемпионата мира по футболу, а внутриполитическая ситуация на Украине будет развивать по такому сценарию, который выберут Соединённые Штаты. Правда, по её мнению, американский президент Дональд Трамп пока не принял никакого решения по украинскому вопросу и выжидает, чем всё это закончится. Монтян оценила шансы Петра Порошенко на переизбрание в 2019 году: «Если американцы скажут: «Петя, уходи, мотай удочки» – он свалит. Если американцы каким-то образом попытаются запихнуть его на второй срок, то дальше возможны варианты», – заключила общественный деятель.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.06.18

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