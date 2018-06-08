В Симферополе Dodge не поделил дорогу с автомобилем ДПС

В Симферополе полицейский автомобиль столкнулся с иномаркой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл сегодня утром в районе Московского кольца. В аварии никто не пострадал. Автомобиль ДПС увезли с места ДТП на эвакуаторе.

В пресс-службе ГИБДД Крыма на момент написания новости упорно не отвечали на звонки. А вот в социальной сети крымчане активно обсуждают дорожное происшествие. Одни считают, что понятно без слов, кто будет виновником аварии. Другие сетуют на опасную манеру вождения сотрудников ДПС. А вот третьи констатируют, что все местные автолюбители не соблюдают правила ПДД: «Нечего гаишникам делать на дорогах нашей столицы! В Симферополе правило одно – никаких правил и зря они на кольцо полезли, лучше б эвакуатором прикрывались».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.06.18

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