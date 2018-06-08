Леса на замок: в Крыму запретили пикники

В Крыму запретили посещение лесов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», леса «закрыли» до 29-го июня из-за высокой угрозы пожаров. Соответствующее постановление принял Совет Министров РК. Документ за № 265 от 8 июня размещен на официально портале регионального правительства.

«В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», – говорится в тексте постановления.

«На этот период действует запрет на посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путёвкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда, пребывания граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ, деятельности лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с действующим законодательством», – рассказали РИА «Новый день» в пресс-службе МЧС по Крыму.

Кроме того, строго запрещается разводить костры костров и проводить работы с использованием открытого огня в лесах, парках и на прилегающих к ним территориях.

Контролировать соблюдение запрета будут специально созданные патрульные группы, В состав которых войдут специалисты противопожарной службы и пожарной охраны МЧС, сотрудники минэкологии и волонтеры.

Напомним, что аналогичный запрет на территории Крыма был введен в конце апреля текущего года. Однако он был просто-напросто проигнорирован. Тогда майские праздники и почти летняя погода выманили на природу крымчан и многочисленных туристов, а крымские леса чудом избежали пожаров. Никаких обещанных крымскими властями патрулей на тропах не было. Объявлений по случаю запрета также не наблюдалось.

Симферополь, Галия Шакирова

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