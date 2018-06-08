Случайный выбор: у пришедших на Митридат керчан не было шанса задать вопрос президенту

У керчан, пришедших накануне на гору Митридат для общения с Владимиром Путиным, не было шанса спросить главу российского государства о наболевшем во время прямой линии, хотя Керчи, в отличие от множества других городов Крыма и России такую возможность предоставили.

Местный предприниматель поинтересовался у Путина, когда начнет сказываться эффект от запуска Крымского моста, и цены на продукты на полуострове пойдут вниз. Отметим, что ответ был неоднократно озвучен на самых разных уровнях. Президент лишь повторил ранее сказанное. Второй попытки у керчан не случилось.

Между тем, горожане хотели заострить внимание Путина на проблеме, напрямую затрагивающей город.

«Хотел сказать, чтобы при запуске железнодорожной части Крымского моста у порта не забирали грузы, чтобы они здесь оставались и сортировались. Если это сделать, в Керчи появятся рабочие места. В настоящее время грузы везут в Симферополь, а оттуда – в Керчь. Чтобы порт был задействован, ведь сегодня он на грани выживания», – цитирует керченский городской сайт KERCH.COM.RU сотрудника Керченского торгового порта, желающего, но не успевшего поговорить с президентом.

А успешный «счастливчик» после эфира сообщил, что его выбрали заранее, но «совершенно случайно»: журналисты федерального канала подошли к нему в кафе и предложили задать вопрос Владимиру Путину. В каком кафе это было, он не уточнил, хотя сам является владельцем нескольких точек общепита (а также спортивного клуба и танцевальной деревни) и периодически сотрудничает с местными журналистами.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 08.06.18

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