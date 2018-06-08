В Керчи не обедай – жди ужина, выпивай в Симферополе – данные статистики

Керчь оказалась лидером Крыма по дороговизне обеда в столовой, зато вечерний поход в ресторан здесь обходится дешевле, чем в других городах полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал средние майские цены на наиболее популярные продукты в нескольких городах Крыма. Кроме того, статистики отследили изменение цен и тарифов на отдельные группы услуг с начала текущего года.

Как и следовало ожидать, тарифы повысились, кроме водоотведения: оно подешевело на 3,4%. Значительнее других услуг подорожали услуги пассажирского транспорта – к декабрю прошлого года тарифы составили 106,6%.

Отопление и горячее водоснабжение прибавили по 3% с лишним, жилищные услуги – 2,2%. Остальные услуги подорожали менее значительно.

Что касается продуктов питания, то по большинству позиций – в смысле дороговизны – лидирует Ялта. В сравнении с Симферополем, Евпаторией и Керчью здесь дороже куриные окорочка – 138 руб/кг (соответственно 112, 131 и 113 руб/кг), мясо индейки – 304 руб против 296, 250 и 254, дороже и другие виды мяса.

Зато цена на пельмени, манты и равиоли выше в Евпатории и Керчи, там же самое дорогое сливочное масло. В Ялте самое дешевое молоко, сметана и творожные сырки.

Сыры и брынзу выгоднее покупать в Симферополе, как и фруктовые соки и яйца.

В Керчи самая дешевая жвачка, пряники, торты и чай. В Евпатории – кисломолочные продукты, сахар и свежие огурцы с помидорами.

Впрочем, цены на свежие овощи отличаются в разных городах мало. Тем более, что начался сезонное их снижение.

Спиртные напитки (и пиво в том числе) дешевле в Симферополе (сухое вино – 327 руб за литр, против керченских 420).

Различается цена стаканчика кофе: от 66 руб в Симферополе до 82 в Керчи. Другая ситуация с гамбургерами – они дешевле как раз в Евпатории и Ялте.

Обед в столовой в мае был самым дешевым в Симферополе (483 руб с человека), самым дорогим – в Керчи (641). Зато наиболее бюджетным окажется ужин в керченском ресторане – в среднем 2 тыс 167 руб, тогда как в Ялте трапеза будет стоить более 3 тыс (как, впрочем, и в прошлом месяце).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.06.18

Генсек НАТО раскритиковал Украину за спектакль с Бабченко. / Крыму предстоят суровые зимы. / Украинская горячка: Киев пугает Кремль модернизированным советским оружием. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»