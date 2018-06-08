Свидетель: Радикалы собирались заживо сжечь президента Украины

Бывший начальник штаба президентской службы безопасности Владимир Павленко рассказал в суде о томи, что харьковские радикалы собрались расправиться с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свидетель дал показания в суде. По его словам, Янукович должен был посетить съезд «Партии регионов» в Харькове. Однако позже стало известно, что сразу две группы харьковских националистов готовят убийство украинского лидера.

«Планировалось убийство президента из огнестрельного оружия... или же они планировали при выезде кортежа забросать его «коктейлями Молотова» и заживо сжечь», – сообщил Павленко. Он уточнил, что убить Януковича собирались представители запрещенной в РФ партии националистической партии «Свобода» и их сторонники. После получения данной информации, визит Януковича в Харьков был отменён.

Напомним, на Украине экс-президента Януковича обвиняют по ряду статьей уголовного кодекса, в том числе: «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины» и «Пособничество в ведении агрессивной войны».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.06.18

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