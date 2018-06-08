Украинская горячка: Киев пугает Кремль модернизированным советским оружием

Украина анонсировала выпуск «нового» оружия и заявила, что его «уже боится Кремль».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «новинки» якобы в ближайшее время должны пройти испытания. По информации представителей украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения, новейшее вооружение уже напугало Кремль. Всего украинские специалисты перечислили пять видов оружия, с помощью которого армия «Незалежной» станет непобедимой и «самой мощной на континенте».

Так, войска Украины очень ждут крылатую ракету «Нептун», способную поражать наземные и морские цели на дальности 300 километров, разработанную конструкторским бюро «Луч» по документации на советскую ракету «Х-35». В отличие от оригинального российского образца, украинская версия получила силовой агрегат с меньшей тягой и большим расходом топлива.

Также на Украине ведется разработка вертолета, оснащенного управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя. Украинская сторона утверждает, что вертолет вот-вот поступит в войска. Однако эксперты считают, что это выдумка, так как Украина продолжает закупать в Европе старые вертолеты. Специалисты не исключают, что «Укроборонпром» попросту модернизировал устаревшую версию боевого Ми-24.

Ещё одно «пугающее» чудо военной техники РСЗО «Ольха»: ракета за один залп предполагает 12 высокоточных попаданий в условном круге радиусом один километр на дальности до 70 километров. По утверждению украинского президента Петра Порошенко, это высокоточное оружие, которое в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза.

Четвертая новинка: ЗРК «Печора» – модернизированный ЗРК «С-125». Так, вторая жизнь «Печоры» в версии от Украины включает модернизацию всех элементов комплекса советского ЗРК. Специалисты утверждают, что главное изменение – это модернизация ракет.

Пятое пугающее «ноу-хау» – радиолокационная станция «Малахит», способная автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей. Холдинговая компания «Укрспецтехника» изготовила целых 40 единиц «Малахита», из которых 30 были поставлены в Вооружённые силы Украины.

Между тем, эксперты подчёркивают, что всё разрекламированное украинское оружие – всего лишь старые советские образцы, которые никого уже не способны напугать, пишет «Военное обозрение».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.06.18

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