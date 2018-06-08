Крыму предстоят суровые зимы

Ученые прогнозируют резкое изменение климатических условий, которое затронет и Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты связывают свой прогноз с аномальным характером последних солнечных циклов.

«В текущем 24-ом цикле солнечной активности число мощных вспышек класса X и выше оказалось в три раза меньше, чем в предыдущем цикле. Это говорит о том, что происходят процессы, которые приводят к тому, что Солнце остывает», – рассказал ведущий научный сотрудник Крымской астрофизический обсерватории РАН, доктор физико-математических наук Юрий Цап.

Он напомнил о так называемом Маундеровском минимуме – периоде с 1645 по 1715 годы, когда «пятен на Солнце практически не было», и свирепствовали суровые зимы. Похолодание даже отразилось на творчестве художников. Один из них – Абрахам Хондиус в 1677 году запечатлел замерзшую Темзу в Англии.

«Теперь перед учеными встал вопрос – что нас ждет в ближайшем будущем? И некоторые довольно известные специалисты сходятся во мнении, что в будущем нас ждет малый ледниковый период. Эта гипотеза имеет под собой серьезные основания», – заявил Цап.

По его словам, этой теме была посвящена значительная часть докладов на недавно прошедшей международной астрономической конференции «Магнетизм, циклы активности и вспышки на Солнце и звездах». Цап утверждает, что ученые так и не смогли прийти к однозначному выводу, но сошлись на том, что проблему нужно изучать: «Это действительно очень важно для крымчан. Для наших отдыхающих, которые приезжают в Крым», – отметил Цап.

Между тем, по словам ученого, если климатические условия и изменятся, то не ранее 2050 года. С ним согласился заместитель директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории РАН, кандидат физико-математических наук Кирилл Антонюк.

«Помимо Солнца у нас есть еще и антропоморфный фактор, другие факторы, которых не было во время (предыдущего) малого ледникового периода. Поэтому прогнозировать, какой из факторов будет превалировать – весьма проблематично. Надо дождаться этого самого 2050 года, и посмотреть, что же будет. Поэтому шубу пока покупать рановато», – пояснил Антонюк.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.06.18

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