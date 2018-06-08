Крымские астрофизики сотрудничают с учеными из США, Японии и Украины

Попытки иностранных политиков изолировать Крым санкциями и ограничениями не повлияли на международные исследования, которыми занимается Крымская астрофизическая обсерватория.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в обсерватории утверждают, что зачастую ученые аполитичны и поэтому охотно сотрудничают с крымскими коллегами.

«Все исследования носят интернациональный характер. То есть, сейчас нет такого, чтобы один ученый, сидя в кабинете, сделал что-то очень важное и значительное. Если только он не какой-нибудь крупный теоретик. Ученые собираются в группы по своим интересам, организуют исследования того или иного объекта, и благодаря совместным усилиям, мы узнаем что-то новое и интересное о звездах», – пояснил ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, кандидат физико-математических наук Константин Гранкин.

Он привел в пример работу сформированной в обсерватории группы, которая занимается исследованием молодых звезд. Она сотрудничает с центрами на Гавайях, во Франции и Чили. Благодаря подобным кооперациям, исследования получаются более полными. К слову, одним из интереснейших направлений в работе обсерватории Гранкин назвал поиск планетных систем.

«К сожалению, наши возможности пока очень ограничены, и мы открываем гигантские планеты – такие как Юпитер и Сатурн, которые находятся в нашей Солнечной системе. А ученым, конечно же, хочется найти планеты земной группы. Планеты, которые по своим характеристикам, похожи на нашу Землю. Эти планеты будут кандидатами для дальнейших исследований с точки зрения поиска жизни. Пока таких объектов найдено совсем немного. Продолжая наши исследования, мы надеемся, что найдем больше планет земной группы», – рассказал ученый.

Единственными сложностями из-за санкций Гранкин назвал трудности с поездками и оформлением официальных грантов на исследования. По информации заместителя директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории РАН, кандидата физико-математических наук Кирилла Антонюка, работающие в республике ученые в том числе сотрудничают с коллегами из Японии, США и даже из Украины. Правда, последние, по словам ведущего научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории РАН, доктора физико-математических наук Юрия Цапа, в обсерваторию приезжать перестали.

Между тем, работы крымских ученых часто печатаются и в различных международных изданиях. С начала года, по информации Антонюка, было опубликовано уже порядка 30 работ.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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