Турция запуталась: Крым не признаёт, но инвестировать будет

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Европу за желание забыть про российский Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», турецкий дипломат считает, что Запад перестал обращать внимание на крымский вопрос. По его словам, Турция никогда не признает воссоединение полуострова с РФ и будет поддерживать целостность Украины.

«Турция не забыла про Крым и никогда не забудет, его аннексию не признаёт и не признает. Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем, что если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность», – заявил дипломат на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным и бывшим крымчанином, лидером запрещённого в РФ «меджлиса» Мустафой Джемилевым.

В Совете Федерации РФ заявления Чавушоглу расценили как попытку переключить внимание Запада на Россию, чтобы спасти от международного давления Турцию. «Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра – своего рода отвлекающий маневр», – цитирует РИА «Новости» главу международного комитета Совфеда Константина Косачёва. Он также предупредил, что подобные заявления турецкой стороны не будут способствовать улучшению отношений РФ. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что высказывание – попытка подыграть Евросоюзу. «Вы знаете, где-то Эрдоган выступает критически к Евросоюзу, но в то же время у них просматривается стремление идти в его сторону», – сказал он.

В тоже время, несмотря на все заявления Анкары, турецкий бизнес готов инвестировать в российский Крым. Так, компания из Турции ООО «Биозис экологические технологии» («ЭРБЕК») собирается вложить в очистку сточных вод в Крыму 100 миллионов долларов, что в рублевом эквиваленте более 6 миллиардов. Инвестиционный проект будет подготовлен уже к 1 августа текущего года, сообщили в министерстве ЖКХ Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.06.18

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