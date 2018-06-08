Россия спасла Крымскую обсерваторию от катастрофы, организованной Украиной

Воссоединение Крыма с Россией спасло Крымскую астрофизическую обсерваторию и позволило продолжить ее нормальную деятельность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решения украинских властей накануне вхождения Крыма в состав РФ остановило развитие обсерватории и практически парализовало работу ученых.

«В самом конце украинского периода нас перевели в подчинение к Киевскому университету (из подчинения Министерства образования Украины). Соответственно, в момент вхождения Крыма в Россию ситуация у нас была, мягко говоря, катастрофическая. Большинство сотрудников сидели на дробных ставках и перспективы развития были туманы», – рассказал заместитель директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории РАН, кандидат физико-математических наук Кирилл Антонюк.

По его словам, на данный момент все сотрудники обсерватории работают по целой ставке, получают стимулирующие и другие выплаты: «Сейчас у нас средняя зарплата научных сотрудников доведена до 200% по региону», – подчеркнул Антонюк.

В то же время ученый отметил снижение интереса у подрастающего поколения к фундаментальным исследованиям в области физики и астрономии. В связи с чем, по его мнению, могут возникнуть сложности с подготовкой высококлассных специалистов для обсерватории. Чтобы привлечь внимание к своей деятельности, ученые организуют лектории и другие мероприятия – не только для школьников, но и для всех желающих.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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