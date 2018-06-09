В Крыму извлекут из воды немецкий бомбардировщик

Немецкий бомбардировщик, затонувший у берегов Крыма более 70 лет назад, поднимут на поверхность.

Как уже сообщал «Новый День», находка была сделана в районе Тарханкута после того, как специалисты решили проверить одну из местных легенд.

«Якобы в 90-е годы из Севастополя туда на такси приехал пожилой немец с супругой. Подъехал к берегу отрывистому и долго смотрел в море. Эту историю старожилы поведали нашему сотруднику», – рассказал заместитель директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев. Предполагается, что этот турист был пилотом бомбардировщика.

По словам Вахонеева, истории о том, что во время войны в нескольких километрах от берега приводнился немецкий самолет, были известны сотрудникам центра и раньше. Но учитывая, что подобных историй о военной технике довольно много, и рассказывают их местные жители разных регионов, ученые относятся к ним довольно скептически.

Однако на этот раз все же решили провести разведку о обнаружили под водой на глубине 44 метров немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной.

Несмотря на то, что самолет хорошо сохранился, еще в марте поднимать на поверхность его не планировали, решив только идентифицировать и восстановить события, в которых бомбардировщик участвовал.

Теперь стало известно, что боевую машину все-таки извлекут из воды – этим займется бригада водолазов из Ростовской области.

Кстати, в кабине пилота подводные археологи нашли так же немецкое оружие.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.06.18

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