С банкирами, не желающими работать в Крыму, разберется Следственный комитет

Депутаты Госдумы РФ обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проанализировать ситуацию с российскими банками, отказывающимися работать в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы обращения отмечают, что, заняв подобную позицию, руководство кредитных организаций потакает западным санкциям, при этом многие иностранные компании спокойно работают на полуостров, не опасаясь последствий.

Например, экс-председатель правления Россельхозбанка, а ныне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев утверждал, что его банк рассматривал возможность выхода на крымский рынок, но против него уже введены секторальные санкции, и новые крайне нежелательны.

Категоричную позицию демонстрировал и Герман Греф, заявляя: если возглавляемый им банк попадет под западные санкции, России якобы грозит финансовая катастрофа. Однако «Сбербанк» присутствует в Крыму, но рядовым крымчанам доступ к нему закрыт:

У них на полуострове есть свой расчетный центр. Сбербанк владеет под Ялтой отелем «Мрия», и внутри этого отеля есть отделение Сбербанка, – цитирует «Царьград» свой источник в Госдуме.– Относительно полноценного выхода в Крым – я общался с их руководством. Есть две причины, по которым они пока не хотят это делать. Первая – санкции, как много раз говорил и сам Греф. Вторая – банковский рынок в Крыму уже сложился, он хороший, региональные банки заменили львиную долю бывших украинских отделений «Ощадбанка» и «Приватбанка».

Категорически отказывается от работы в Крыму и глава ВТБ Андрей Костин.

Удивительным образом сильнее всего боязнь новых санкций поразила именно банкиров, отмечает издание, отмечая: «Зарплаты, о которых может только мечтать большая часть населения нашей страны, они получают в России. Но расстроить боятся почему-то Запад».

Между тем, Ростелеком, Россети, РЖД и другие российские компании открыто работаю в Крыму, не боятся сотрудничества и крупные автомобильные корпорации, указывающие на своих сайтах официальных крымских дилеров.

Авторы обращения к Бастрыкину подчеркивают: позиция банкиров – это «демонстрация слабости, которая позволяет нашим оппонентам и на Украине, и на Западе иронизировать, что Россия сама боится делать Крым своим полноправным регионом».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 09.06.18

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