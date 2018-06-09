Европейская федерация журналистов потребовала прекратить медиатеррор на Украине

Руководство Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) выразило обеспокоенность в связи с выросшим насилием в отношении журналистов на Украине. Соответствующая резолюция была принята на заседании федерации в Лиссабоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ЕФЖ высказали возмущение поведением первого вице-спикер украинского парламента Ирины Геращенко, после устных нападок которой на прессу начинается преследование конкретных журналистов. Вызывает осуждение ЕФЖ и позиция прокуратуры Украины:

«30 мая 2018 года пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в своем профиле в Facebook список из 26 так называемых

«предателей», которые критиковали правоохранительные органы после так называемого «убийства» в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, на самом деле сфабрикованного украинскими спецслужбами, – отмечается в резолюции. – Эта дезинформационная операция, организованная украинскими властями, серьезно влияет на доверие к журналистам, так как общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией».

В связи с этим ЕФЖ «решительно осуждает кампанию запугивания со стороны украинских государственных должностных лиц и призывает украинские власти положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций».

Кроме того, федерация обратилась к правительствам России и Украины с просьбой защитить журналистов, освещающих регион, а также освободить журналистов, находящихся в тюрьмах или подвергающихся судебному преследованию.

Лиссабон, Платон Ефимчук

Лиссабон. Другие новости 09.06.18

Порошенко публично отказался от международных обязательств по Донбассу. / С банкирами, не желающими работать в Крыму, разберется Следственный комитет. / В Крыму извлекут из воды немецкий бомбардировщик. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»