Глава Ялты намерен запретить многоквартирное строительство и нарушить закон из политических соображений

Ялта и Южный берег Крыма перенасыщены многоквартирными домами, поэтому подобное строительство в регионе надо запретить. Об этом завил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курортная столица Крыма является и лидером по объемам жилищного строительства вообще и незаконного в частности. Так, в ходе ревизии стометровой береговой зоны, проведенной на Южном берегу Крыма в 2017 году, выяснилось, что почти половина объектов капитального строительства и треть земельных участков, расположенных в береговой зоне Большой Ялты, могут быть признаны незаконными.

«Ялта уже перенасыщена многоквартирными домами. Задача инвестора заработать, это «короткие» деньги, они быстро окупаются. И желающих приобрести в Ялте квартиры, не с целью проживания, а с целью вложения средств, достаточно много. Этот рынок востребован. Моя позиция: стройку запретить. Вместо этого разрешить рекреацию в пляжной зоне и в исторических частях региона», – цитирует Челпанова «Крымпресс».

При этом глава администрации Ялты заявил, что скандальную и незаконную многоэтажку по адресу улица Щорса – 8 сносить не будут, несмотря на решение суда. На дом оформлялись документы как на индивидуальное жилищное строительство, но потом он, по традиции, превратился в многоэтажку. Соседи инициировали судебный процесс. Но глава ялтинской администрации считает, что сносить многоэтажку политически нецелесообразно: в Ялте есть люди, нуждающиеся в жилье уже сейчас, и собственник готов передать городу четыре этажа здания, пояснил градоначальник, по сути, противореча своему заявлению о необходимости прекратить строительство.

«Дом находится не в центральной части Ялты, он в принципе вписан в ландшафт, и застройщик осознал, что построил здание с нарушениями, и поэтому готов передать половину дома, а именно четыре этажа, в дар муниципалитету для того, чтобы переселить туда нуждающихся в жилье людей. У нас есть погорельцы, есть аварийное общежитие «Звездочка», – пояснил свою позицию Челпанов. – Это формальный повод, конфликт двух соседей. То есть идет определенная генерация со стороны близлежащего соседа, который хочет иметь хороший вид. И, действительно, де-юре, нарушения есть, но моя личная позиция: найти правовой путь и не сносить дом, и это не в интересах застройщика, а в интересах горожан».

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 09.06.18

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