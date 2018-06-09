В поисках «хорошего неба»: профессионалы рассказали, как лучше подсматривать за звездами

Крымские ученые озвучили советы для туристов и жителей полуострова, желающих самостоятельно понаблюдать за астрономическими объектами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крымской астрофизической обсерватории считают, что начинающим астрономам-любителям без выезда за пределы города не обойтись.

«Чтобы наблюдать хорошее небо, вы должны покинуть любой крупный населенный пункт. Потому что засветка, как мы ее называем, или световое загрязнение, очень сильное в городах, и вы не сможете увидеть слабые объекты. Особенно это касается красивых протяженных объектов – туманностей, галактик, планет. Звезды можно и в городе смотреть – это светящие точки, даже можно цвет увидеть», – рассказал ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, кандидат физико-математических наук Константин Гранкин.

По его словам, лучше всего наблюдать за астрономическими объектами в горной местности, где более чистый воздух, нет пыли и влаги. Этим Гранкин, к слову, объяснил и выбор места для размещения основной части Крымской астрофизической обсерватории, которая находится в поселке Научный в Бахчисарайском районе.

Младший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН Юрий Фурсяк рассказал о том, какие телескопы следует присматривать новичкам.

«Покупать нужно небольшой инструмент. Поверьте мне, необязательно гнаться за громадными размерами. Конечно, каждому из нас хотелось бы иметь у себя в гараже пятиметровый телескоп, чтобы похвастаться перед соседями, но он не транспортабелен. Поэтому концентрируемся на небольших инструментах, которые удобны в переноске, и их можно было бы положить в багажник», – отметил Фурсяк, добавив, что начинающим астрономам следовало бы перед наблюдениями ознакомиться с информацией по основным объектам звездного неба.

В то же время Фурсяк подчеркнул, что одним из лучших мест в Крыму для астрономов является обсерватория, где в июле-августе можно наблюдать «удивительное небо». При этом там всё адаптировано под максимальное использование возможностей всех телескопов.

Как рассказали корреспонденту РАИ «Новый День» в Крымской астрофизической обсерватории, одним из самых зрелищных летних событий будет поток Персеид – красивый звездопад, наблюдать который можно будет в августе.

Тем, кто не хочет дожидаться конца лета, астрономы предлагают понаблюдать за Венерой. Планета будет хорошо видна еще в течение двух ближайших недель. При ясной погоде и безлунии можно будет посмотреть на Млечный путь.

Постоянными объектами, за которыми можно будет следить на протяжении всего лета, ученые назвали туманности в созвездиях Скорпион и Геркулес.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.06.18

Глава Ялты намерен запретить многоквартирное строительство и нарушить закон из политических соображений. / Европейская федерация журналистов потребовала прекратить медиатеррор на Украине. / Порошенко публично отказался от международных обязательств по Донбассу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»