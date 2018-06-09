«Нет цензурных слов» Общественники Севастополя потребовали от «чиновников-варваров» валить из города

В Севастополе разгорается очередной скандал, связанный с деятельностью местных чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре города спилили огромную голубую ель. Видеоролик со спилом дерева опубликован на Youtube-канале «Василий Петров».

Автор видео засвидетельствовал, что во время работ не соблюдались меры безопасности – рабочие не оградили территорию, спиленное дерево рухнуло возле едва успевших отскочить прохожих, среди которых были дети. Также, по его словам, была сломана часть городских конструкций, а непосредственно сам факт спила голубой ели вызвал у автора видео возмущение, который назвал происходящее преступлением.

«Знаете, уже нет цензурных слов. Я не хочу призывать к каким-то необдуманным действиям севастопольцев, да и не буду. Тут должны быть действия обдуманные и конкретные. Я хочу услышать ответ тех, кто должен такие вещи не допускать. Есть у нас прокуратура, МВД, зелёные? Как можно свалить голубую ель в центре города и остаться безнаказанным? Ребят, хрен с ней, с елью – мы вам её подарим. Забирайте её себе, садитесь в поезд и валите уже отсюда! А от прокуратуры города хотелось бы услышать ответ – что это было и кто за это сядет?», – прокомментировал у себя в блоге видеоролик севастопольский фотограф и блогер Юрий Югансон.

Соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова сообщила, что сразу же после просмотра видеоролика отправилась на место событий. По ее словам, вместо голубой ели там сейчас «зияет вровень с землей голый пенек».

«Не понимаю, каким бездушными подонками и тварями надо быть, чтобы выписать порубочный лист на 5-метровую голубую ель, посаженную нашими севастопольцами в 50-х годах, когда город возрождали после войны. Не меньшей гадиной нужно быть, чтобы спилить красавицу», – возмутилась общественница.

Также ей стало известно о массовом спиле краснокнижных фисташковых деревьев в городе. В связи с чем она намерена потребовать от силовых структур разобраться с происходящим в Севастополе: «Город уничтожают чиновники-варвары. Заявления о преступлении направляю завтра по обоим эпизодам. Ау! Депутаты, где же вы, блин???», – написала Дронова у себя на странице в Facebook.

«Оля, у вас же юристы есть. Давайте уже бить в колокола», – пишут в комментариях крайне возмущенные горожане, обращаясь к Дроновой.

Между тем, в правительстве Севастополя о ситуации со спилом голубой ели в центре города пока молчат. Корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе правительства в оперативном комментарии на эту тему отказали.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.06.18

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