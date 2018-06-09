«Воз и ныне там»: Минимущества Крыма разгневало Аксенова темпами работ

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу министерства имущественных и земельных отношений республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще в октябре 2017 года Аксенов поставил задачу передать муниципалитетам земли сельскохозяйственного назначения, расположенные за пределами границ населенных пунктов. Тем не менее, в министерстве с этой работой решили не спешить, что, как заявил глава Крыма, вызвало у него удивление.

«Мое поручение по данному вопросу не выполнено до сих пор. Коллеги, у вас есть неделя на то, чтобы встретиться со всеми главами администраций поселковых советов с тем, чтобы составить дорожную карту и мы закрыли этот вопрос касаемо передачи земель», – сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что итоговый доклад о передаче всех земель сельхоз назначения должен быть подготовлен не позже чем через месяц.

В апреле пресс-служба ведомства со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений Анну Анюхину сообщила, что акты приема-перадачи участков в начале года были подписаны с администрациями Бахчисарайского, Черноморского, Раздольненского, Первомайского, Джанкойского и Советского районов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.06.18

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