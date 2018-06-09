США перебросили во Львов самолёты-заправщики для приёма бомбардировщиков

Во Львове приземлились американские военные самолёты Boeing КС-135 Stratotanker для заправки бомбардировщиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», всего на Украину прибыло пять самолётов со 150 членами экипажа и персоналом. Воздушные судна прилетели из Великобритании (база RAF Mildenhall), Канзаса (база McConnell), Калифорнии (база Beale Air Force Base) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.

Американская сторона заявила, что самолёты «гостят» на Украине якобы в рамках стратегии США по защите европейских союзников, укреплению безопасности в Восточной Европе, а также повышению военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнёрами военного альянса.

Судна примут участие в военных учениях, которые продлятся до 16 июня.

Отметим, США после государственного переворота активно участвуют в жизни Украины, в том числе поставляют оружие. Эксперты подчёркивают, что поставки любого вооружения – подтверждение заинтересованности США в дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 09.06.18

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