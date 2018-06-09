«Где прокуратура?» Гурзуф распугал пляжников мазутными берегами (ФОТО)

Жители Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке жалуются, что из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море. Оно остается на коже и с трудом оттирается. Чтобы не испачкаться, люди уходят с пляжей.

Местные жители считают, что из-за большой плотности загрязнения, скорее всего, мазут попал в море с длинномерного судна. Также в социальных сетях сообщают о загрязненных пляжах на юго-востоке Крыма – в селе Морское.

«Нужно чтобы разобралась прокуратура – это же на уровне экологической катастрофы. Кто-то же будет и рыбу ловить, а потом ее продавать», – сказала в комментарии корреспонденту РИА «Новый День» жительница Гурзуфа Марина Забродская.

Между тем, в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Крыму и Севастополю не стали комментировать ситуацию с мазутом на пляжах Гурзуфа, предложив направить информационный запрос.

Оперативный комментарий корреспонденту РИА «Новый День» не смогли предоставить и в пресс-службе администрации Ялты.

Фото Марина Забродская

Фото Natalja WK, Facebook

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 09.06.18

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