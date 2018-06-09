«Это алкоголизм»: Порошенко спел украинский гимн и поднял флаг над Севастополем

Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в Facebook Порошенко опубликовал поздравление с Днем города.

Причем поздравить севастопольцев с одним из главных городских праздников украинский президент решил за 5 дней до самого события – Днем основания Севастополя считается 14 июня.

В своем обращении Порошенко видимо перечислил главные подарки горожанам от украинского гаранта, пообещав, что в Севастополе обязательно зазвучит украинский гимн.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн», – написал Порошенко.

Отметим, что у жителей Севастополя внезапное внимание Порошенко к городу вызвало лишь насмешку.

В социальных сетях севастопольцы предложили украинскому президенту посетить Севастополь, чтобы лично раз и навсегда убедиться в том, что местные жители даже и не думают о возвращении в состав Украины. Другие жители и вовсе заговорили о трусости украинского президента, способного лишь фантазировать в социальных сетях о флаге и гимне «Незалежной» в российском городе.

«Это алкоголизм», – коротко выразил общее мнение один из комментаторов.

«Да не слушайте его. Он как напьется, сразу начинает Трампу подражать в Твиттере», – объяснил севастопольцам поведение Порошенко пользователь из Киева.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 09.06.18

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