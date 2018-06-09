В Севастополе суд выяснит, зачем три хулигана били и возили юношу по городу в багажнике

Три жителя Севастополя пойдут под суд за похищение 17-летнего горожанина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», 2 января текущего года трое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, катались на автомобиле по городу и в районе улицы Мореходная заметили идущего по обочине дороги подростка, к которому один из мужчин испытывал неприязнь.

Севастопольцы решили провести с юношей воспитательную «беседу» и, угрожая убийством, затолкали его в багажник автомобиля. После чего несколько часов возили по городу.

В районе улицы Килен-балка «учителя» выгрузили жертву и избили. Эту картину заметила жительница Севастополя, которая вызвала сотрудников полиции.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия и предметов оружия». В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

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