Эксперты оценили попытки Украины заставить Россию платить за «ущерб»

Шансы Украины выиграть судебные иски против России стремятся к нулю: так оценили ситуацию российские эксперты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне правительство «Незалежной» передало в суд ООН меморандум с обвинениями РФ в финансировании терроризма и расовой дискриминации. В частности, Россию обвиняют в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. На период разбирательства Украина требует ввести «временные меры», которые могли бы «заморозить конфликт», пока суд не вынес окончательное решение. Кроме того, Киев хочет, чтобы Москва выплатила финансовую компенсацию «за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу».

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, меморандум состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов. Россия отвергает подобные претензии Киева и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил: в Москве «не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения».

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, подав меморандум, Украина хочет нанести урон России и получить деньги, но не получит ни того, ни другого.

«Требование денег от России понятно, поскольку страна находится в плачевном экономическом состоянии, и если не получит очередной транш МВФ, может произойти дефолт», – цитирует Цекова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что именно Украина виновна в дискриминации граждан: об этом свидетельствуют и законодательные акты, принимаемые властями, и в частности, закон об образовании: «Документ нарушает права нацменьшинств проходить обучение на родном языке. Этот закон нарушает и Конституцию страны». Обвинения в терроризме в адрес России также не обоснованы, – отметил Цеков. – Их выдвигает страна, на территории которой фактически поощряются проявления нацизма и фашизма… Придет время, когда сами киевские политики предстанут перед судом, где им придется отвечать за преступления против человечности».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 13.06.18

В Симферополе огласят вердикт по делу о массовых беспорядках в феврале 2014 года. / «Ку-ку, губернатор»: соцсети пытаются обратить внимание севастопольской власти на «фекальные» берега (ФОТО). / Киевский адмирал: Захват сейнера «Норд» обернулся для Украины утратой Азовского моря. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»