В Крыму военнослужащие вымогали деньги

В Крыму двое военнослужащих вымогали деньги у сослуживца.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымского гарнизонного суда, инцидент произошел в августе 2017 года.
Поздно вечером рядовой и старший матрос запаса пытались в казарме «выбить» деньги у младшего сержанта. Как бывший матрос попал на территорию военной части не сообщается.
Суд приговорил рядового к лишению свободы на срок два года условно матрос получил 1,5 года условно.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 13.06.18
Эксперты оценили попытки Украины заставить Россию платить за «ущерб». / В Симферополе огласят вердикт по делу о массовых беспорядках в феврале 2014 года. / «Ку-ку, губернатор»: соцсети пытаются обратить внимание севастопольской власти на «фекальные» берега (ФОТО). Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»