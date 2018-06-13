В Крыму военнослужащие вымогали деньги

В Крыму двое военнослужащих вымогали деньги у сослуживца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымского гарнизонного суда, инцидент произошел в августе 2017 года.

Поздно вечером рядовой и старший матрос запаса пытались в казарме «выбить» деньги у младшего сержанта. Как бывший матрос попал на территорию военной части не сообщается.

Суд приговорил рядового к лишению свободы на срок два года условно матрос получил 1,5 года условно.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.06.18

Эксперты оценили попытки Украины заставить Россию платить за «ущерб». / В Симферополе огласят вердикт по делу о массовых беспорядках в феврале 2014 года. / «Ку-ку, губернатор»: соцсети пытаются обратить внимание севастопольской власти на «фекальные» берега (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»